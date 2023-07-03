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Тренер ЦСКА рассказал, почему Карраскаль перестал попадать в основной состав

03 Июля 2023 • 18:57 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Тренер столичного ЦСКА Олег Фоменко объяснил весенний спад колумбийского полузащитника клуба Хорхе Карраскаля. Напомним, что минувшей весной этот игрок регулярно перестал попадать в основной состав столичных «армейцев».

«Есть требования к игре в обороне и в атаке. Не выполняешь их — не играешь, неприкасаемых нет. Он хочет играть в футбол и играть умеет, умеет отбирать мяч, но где-то засыпает и подвисает», - цитирует Фоменко Sport24.

Напомним, что в минувшем сезоне, который стал для Карраскаля первым полноценным в ЦСКА, колумбиец в 34-х матчах смог отметиться шестью голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Фоменко Хорхе Карраскаль
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