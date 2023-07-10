Медина – первый за 29 лет игрок, перешедший из ЦСКА – в «Спартак»

Парагвайский новобранец столичного «Спартака» Хесус Медина стал первым за 29 лет игроком, который оформил переход из ЦСКА – в стан «красно-белых». Последним футболистом до Медины, последовавшим в подобном направлении, был бывший российский форвард Валерий Масалитин.

Любопытно, что последний переход в обратном направлении случился в 2016 году – тогда из «Спартака» уже в ЦСКА перешёл бывший полузащитник сборной России Роман Широков.

Напомним, что Медина подписал со «Спартаком» контракт, рассчитанный на три ближайших сезона. За армейский клуб легионер выступал на протяжении полутора лет - с зимы 2022 года.

«Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА