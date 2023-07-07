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Семак: «У «Зенита» сейчас хорошая плеяда молодых игроков»

07 Июля 2023 • 11:37 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о молодых игроках петербургского клуба.

Специалист отметил, что сейчас в «Зените» подрастает целая плеяда качественных молодых футболистов, которые в будущем смогут чаще выходить на поле, если обретут уверенность и стабильность.

«У нас сейчас хорошая плеяда молодых игроков — это и Барановский, и Козлов, и Дима Васильев. Если они будут играть стабильно и качественно, они будут получать игровое время», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» является чемпионом пяти последних розыгрышей РПЛ. Свой первый матч в новом сезоне «сине-бело-голубые» проведут уже 15 июля, когда в противостоянии за Суперкубок России встретятся с ЦСКА. Начало — в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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