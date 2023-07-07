Семак: «У «Зенита» сейчас хорошая плеяда молодых игроков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о молодых игроках петербургского клуба.

Специалист отметил, что сейчас в «Зените» подрастает целая плеяда качественных молодых футболистов, которые в будущем смогут чаще выходить на поле, если обретут уверенность и стабильность.

«У нас сейчас хорошая плеяда молодых игроков — это и Барановский, и Козлов, и Дима Васильев. Если они будут играть стабильно и качественно, они будут получать игровое время», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» является чемпионом пяти последних розыгрышей РПЛ. Свой первый матч в новом сезоне «сине-бело-голубые» проведут уже 15 июля, когда в противостоянии за Суперкубок России встретятся с ЦСКА. Начало — в 17:00 по московскому времени.