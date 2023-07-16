Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поведение голкиперов Михаила Кержакова и Игоря Акинфеева во время послематчевой серии пенальти в Суперкубке России.

- Вас не удивило, как Кержаков и Акинфеев, улыбаясь друг другу, менялись между ударами?

- Это и есть вратарская солидарность. Они ведь давно знакомы, наверняка пожелали друг другу удачи перед началом серии. Так и должны вести себя футболисты. Не пытаться провоцировать друг друга, а с уважением относиться друг к другу. И давайте не забывать, что Кержаков помог Семаку побить рекорд Садырина по числу побед. Теперь с Сергея Богдановича причитается Кержакову (смеётся).

Напомним, «Зенит» выиграл серию пенальти со счётом 5:4, завоевав восьмой Суперкубок России в своей истории. Кержаков отразил два 11-метровых удара, Акинфеев же отметился одним спасением.