Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором ЦСКА встретится с «Зенитом».

«Зенит» - не железобетонный фаворит в завтрашнем матче. В любой кубковой встрече нельзя выделить фаворита перед матчем. Тем более, завтра встретятся две лучшие команды РПЛ. Кубок и есть Кубок, в этом турнире действуют другие законы. Я вообще не вижу преимущества «Зенита» над ЦСКА. «Красно-синие» хорошо укомплектованы, «сине-бело-голубые» - тоже. «Зенит» точно не фаворит», — сказал Колосков.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 июля и начнется в 17:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.