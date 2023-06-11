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Кубок России

Зайнутдинов: «Эмоций уже просто нет, голос сел»

11 Июня 2023 • 20:53 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Универсальный игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал победу своей команды в Кубке России. В Суперфинале турнира в рамках серии пенальти «армейцы» оказались точнее соперников из «Краснодара» - 6:5.

«Эмоций уже нет, голос сел. Я очень рад, что мы победили. Спасибо болельщикам, спасибо Акинфееву. Мы это сделали», - делится Зайнутдинов с «Матч-Премьер».

Футболист отметил, что его команде в Суперфинале достался очень сильный соперник, контролировавший игру в атаке. И добавил, что уже завтра стартует в национальную сборную Казахстана, чтобы помочь подопечным Магомеда Адиева побороться за выход в финальную часть Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Бактиёр Зайнутдинов
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