​Шнуров сравнил гегемонию «Зенита» с соблазнением девушек в ночных клубах

Известный певец Сергей Шнуров высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе. Он ответил на вопрос, как болельщику наслаждаться успехами «сине-бело-голубых», когда клуб серьёзно превосходит всех своих конкурентов в плане ресурсов.

«Это капитализм. Это как будто ты приходишь в клуб, а там сидит много тёлок. Ты при этом не качок, у тебя большой живот, но денег ***** [много], и всё тёлки твои. Кайф», - сказал Шнуров со смехом. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, что «Зенит» в субботу выиграл Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии одиннадцатиметровых. «Сине-бело-голубые» стали самым титулованным клубом в турнирах России.