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​Шнуров сравнил гегемонию «Зенита» с соблазнением девушек в ночных клубах

15 Июля 2023 • 21:42 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Известный певец Сергей Шнуров высказался о гегемонии «Зенита» в российском футболе. Он ответил на вопрос, как болельщику наслаждаться успехами «сине-бело-голубых», когда клуб серьёзно превосходит всех своих конкурентов в плане ресурсов.

«Это капитализм. Это как будто ты приходишь в клуб, а там сидит много тёлок. Ты при этом не качок, у тебя большой живот, но денег ***** [много], и всё тёлки твои. Кайф», - сказал Шнуров со смехом. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, что «Зенит» в субботу выиграл Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии одиннадцатиметровых. «Сине-бело-голубые» стали самым титулованным клубом в турнирах России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Шнуров
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Июля 2023 в 21:46
ай какому-та бездарнейшиму-хабалу ышо и слова дали.. хе-хе..
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