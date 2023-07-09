ЦСКА может усилиться игроком сборной Чили

Полузащитник клуба «Америка» Диего Вальдес может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает El Futbolero Chile.

По информации источника, 29-летний чилиец намерен перебраться в Европу. Отмечается, что Вальдес попросил «Америку» выставить себя на трансфер. Изначально футболист рассматривал вариант с переходом в «Бенфику», но договориться с португальским клубом ему не удалось.

Действующий контракт футболиста с «Америкой» рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Вальдес» провёл за свой нынешний клуб 40 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.