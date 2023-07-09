Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА может усилиться игроком сборной Чили

09 Июля 2023 • 09:20 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Полузащитник клуба «Америка» Диего Вальдес может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает El Futbolero Chile.

По информации источника, 29-летний чилиец намерен перебраться в Европу. Отмечается, что Вальдес попросил «Америку» выставить себя на трансфер. Изначально футболист рассматривал вариант с переходом в «Бенфику», но договориться с португальским клубом ему не удалось.

Действующий контракт футболиста с «Америкой» рассчитан до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Вальдес» провёл за свой нынешний клуб 40 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Америка трансферы футбола - лето 2023 Диего Вальдес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июля
12:08 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили об уходе Варелы
11:48 · Россия. Премьер-лига
Зуев может перейти в «Сочи»
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» подтвердило интерес к защитнику «Эспаньола» Монтесу
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Зенита» Могилевец перешёл в «Урарту» официально
11:20 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о трансфере игрока ЦСКА Мухина
11:09 · Россия. Премьер-лига
Кураньи: «В будущем Тюкавин сможет перейти в европейский клуб»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Пруцев возобновит тренировки с «Црвеной Звездой»
10:34 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» договорился о переходе игрока ЦСКА Зайнутдинова
09:57 · Россия. Премьер-лига
Личка сравнил «Динамо» с «Оренбургом»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинал Гвардиола?»
09:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может усилиться игроком сборной Чили
08:52 · Россия. Премьер-лига
Защитника «Зенита» Родригао предложили турецкому гранду 1
08 Июля
23:45 · Россия. Премьер-лига
Бывший наставник ЦСКА: «Порядочности у Марио Фернандеса - ноль» 4
23:06 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов: «Готов на 60-70 процентов»
22:42 · Россия. Премьер-лига
​Кудряшов: «Соскучился по России»
Все новости
Рекомендуем