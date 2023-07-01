Агент Бистровича: «Кристиян любит ЦСКА и хочет остаться»

Агент полузащитника Кристияна Бистровича, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, заявил, что его клиент намерен снова выступать в РПЛ.

«Кристиян рассчитывает получить свой шанс от тренерского штаба ЦСКА, он хочет проявить себя, любит клуб и хочет остаться», - цитирует Вукмила Вукмирицу портал Metaratings.

Напомним, что в ЦСКА 25-летний хорват – с зимы 2018 года. Однако в последний раз футболист выходил на поле за московский клуб полтора года назад – в декабре 2021 года. А после уходил в три аренды подряд: сначала в турецкий «Фатих Карагюмрюк», в первой половине прошедшего сезона был в итальянском «Лечче», а во второй – в нидерландской «Фортуне Ситтард».

Контракт хорватского игрока с «армейцами» действует до середины 2025 года.