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ЦСКА хочет подписать бывшего форварда «Лилля» Бамба слухи

13 Июля 2023 • 15:01 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
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15.07 17:00

Экс-нападающий французского «Лилля» Джонатан Бамба может пополнить состав ЦСКА.

Как сообщает Legalbet, «армейцам» были предложены услуги 27-летнего футболиста. По данным источника, Бамба готов переехать в Российскую премьер-лигу, если получит выгодный контракт. В «Лилле» форвард зарабатывал почти два миллиона евро в год, а в ЦСКА он намерен получать три миллиона евро за сезон. Отмечается, что сейчас игрок ждет наиболее выгодное предложение.

Бамба покинул «Лилль» в начале июля, став свободным агентом. Во французском клубе он провел пять лет. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бамба в 20 млн евро.

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ЦСКА Москва джонатан бамба трансферы футбола - лето 2023
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