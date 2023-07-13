Экс-нападающий французского «Лилля» Джонатан Бамба может пополнить состав ЦСКА.

Как сообщает Legalbet, «армейцам» были предложены услуги 27-летнего футболиста. По данным источника, Бамба готов переехать в Российскую премьер-лигу, если получит выгодный контракт. В «Лилле» форвард зарабатывал почти два миллиона евро в год, а в ЦСКА он намерен получать три миллиона евро за сезон. Отмечается, что сейчас игрок ждет наиболее выгодное предложение.

Бамба покинул «Лилль» в начале июля, став свободным агентом. Во французском клубе он провел пять лет. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бамба в 20 млн евро.