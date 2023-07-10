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Мостовой: «Возможный уход Малкома – огромная потеря для «Зенита»

10 Июля 2023 • 13:56 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе бразильского нападающего Малкома из «Зенита».

Ранее сообщалось, что Малком близок к переходу в один из клубов из Саудовской Аравии. Ожидается, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

«Возможный уход Малкома – огромная потеря для «Зенита», такой футболист украшал наш чемпионат. Но деньги сейчас решают многое. Он мог уйти в любой чемпионат, но выбрал там, где платят больше», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Малком провёл за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 30 миллионов евро.

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