Баранник: «Не все понимают, какая конкуренция в «Зените»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об уровне конкуренции в составе «сине-бело-голубых» для молодых футболистов.

«Много зависит от характера молодого человека. Не все понимают, какая на самом деле конкуренция в «Зените». Все говорят о ней, но настоящую цену может понять только тот, кто окажется в команде», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, талантливые футболисты, перешедшие в «Зенит», должны почувствовать планку и принять решение о своём дальнейшем развитии.

Напомним, что в ближайшее время «сине-бело-голубые» объявят о подписании 19-летнего полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.