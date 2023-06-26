Федотов высказался о слухах о своём возможном уходе из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слухи о своей возможной отставке.

Специалист назвал такие слухи одним из видов давления. Однако, по словам Федотова, на руководство клуба влияет лишь работа тренерского штаба команды.

«Когда всё хорошо, никаких слухов и вбросов нет. А когда что-то происходит, начинается подобное. Но мы никогда на это не отвлекались. Влиять на позицию руководства мы можем только своей работой», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА минувшим летом, перебравшись из «Сочи». В прошедшем сезоне «армейцы» заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, а также сумели выиграть Кубок России.