Виллиан Роша: «Моя семья влюбилась в Москву»

Защитник столичного ЦСКА Виллиан Роша признался, что его семье очень нравится в Москве.

«Москва оказалась очень красивым и спокойным городом. Моя семья буквально влюбилась в него, а родственники говорят, что хотят сюда возвращаться снова и снова», - рассказал Роша RT, добавив, что они с женой оценили комфорт столицы России сполна.

Напомним, что Роша является игроком столичных «армейцев» с прошлого года. В минувшем сезоне на счету бразильца 31 официальный матч в составе ЦСКА в рамках РПЛ и Кубка России. В них он отличился четырьмя голами и одним ассистом.