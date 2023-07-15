Футбольный сезон в России официально открыт. В первом его матче «Зенит» обыграл ЦСКА в Суперкубке по пенальти после нулевой ничьей. Как мы уже сообщали, питерцы выиграли этот трофей восьмой раз в истории. Важно отметить и то, что «Зенит» выиграл Суперкубок четвёртый год подряд.

В 2020 и 2021 годах в Суперкубке «Зенит» обыгрывал «Локомотив» (2:1 и 3:0 соответственно), в 2022 году – «Спартак» (4:0), а теперь и ЦСКА.

Теперь Сергей Семак будет готовить «Зенит» к первой игре в новом чемпионате России. В субботу, 22 июля, «сине-бело-голубые» сыграют против «Пари НН» на выезде. Как известно, «Зенит» становился чемпионом в пяти последних сезонах.