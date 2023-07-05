Пономарёв считает, что Зайнутдинов должен перейти в «Бешикташ», потому что ЦСКА не сможет с ним добиться высоких результатов

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе полузащитника «армейцев» Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи сообщил об интересе турецкого клуба к казахстанскому футболисту.

Пономарёв назвал переход в «Бешикташ» очень хорошим вариантом продолжения карьеры для Зайнутдинова, так как в Турции 25-летний полузащитник будет более полезен.

«Если он будет в основном составе ЦСКА, то с ним сложно добиться высоких результатов. Он не такого уровня игрок, у него невысокий класс. Я очень доволен тем, что он перейдёт в клуб, который, надеюсь, ему подходит и он будет нужен команде», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Напомним, Зайнутдинов защищает цвета ЦСКА с лета 2020 года. В минувшем сезоне в составе «армейцев» футболист провёл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.