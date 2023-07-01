Игрок ЦСКА Эджуке может продолжить карьеру в Англии

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке может перейти в «Кардифф Сити», сообщает журналист Глен Уильямс.

По информации источника, в валлийском клубе надеются на то, что нигерийский футболист воспользуется правилом ФИФА и приостановит свой контракт с ЦСКА.

Напомним, минувший сезон 25-летний Эджуке провёл на правах аренды в берлинской «Герте». Вингер успел принять участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, отметившись в них тремя результативными передачами.

Отметим, что «Кардифф Сити» выступает в Чемпионшипе (во втором по силе дивизионе Англии). По итогам прошедшего розыгрыша турнира эта команда заняла 21-е место в турнирной таблице.