Бородюк оценил текущий уровень РПЛ

Экс-тренер российской национальной сборной Александр Бородюк ответил на вопрос о нынешнем уровне РПЛ.

«Сильно ли упал уровень РПЛ? Не стал бы говорить, что деградация настолько заметная. Просто уехали качественные иностранцы, а слабым — куда уезжать? Сильные легионеры только у «Зенита», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что неучастие команд в европейских турнирах тоже сказывается на футболистах, они теряют мотивацию.

15 июля «Зенит» встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.