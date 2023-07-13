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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк оценил текущий уровень РПЛ

13 Июля 2023 • 19:22 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.75 2 3.85
15.07 17:00

Экс-тренер российской национальной сборной Александр Бородюк ответил на вопрос о нынешнем уровне РПЛ. 

«Сильно ли упал уровень РПЛ? Не стал бы говорить, что деградация настолько заметная. Просто уехали качественные иностранцы, а слабым — куда уезжать? Сильные легионеры только у «Зенита», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что неучастие команд в европейских турнирах тоже сказывается на футболистах, они теряют мотивацию.  

15 июля «Зенит» встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бородюк
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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