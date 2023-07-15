В субботу в Казани проходит матч за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и московским ЦСКА. Фанаты клубов устроили на трибунах красочные перформансы. Фотографии были опубликованы в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА выиграл национальный кубок. Следить за битвой за Суперкубок страны на «Ак Барс Арене» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что матчи первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 пройдут уже на следующей неделе – с 21 по 23 июля включительно.