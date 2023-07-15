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Семак отреагировал на информацию о лишнем весе Марио Фернандеса

15 Июля 2023 • 16:26 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о лишнем весе защитника Марио Фернандеса. Ранее появилась информация, что «сине-бело-голубые» не подписывают контракт с бразильцем из-за лишнего веса игрока.

«Лишний вес мешает Фернандесу провести презентацию? Это бред. Лишний вес ему не мешает. Александр Иванович Медведев все сказал, все идет по плану. Будут официальные новости, тогда будем разговаривать», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сегодня, 15 июля, «Зенит» сойдется в битве с ЦСКА за Суперкубок России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Марио Фернандес Александр Медведев
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