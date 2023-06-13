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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Малком отвечает всем требованиям лучшего игрока РПЛ»

13 Июня 2023 • 21:25 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Знаменитый российский тренер Анатолий Бышовец считает, что у форварда питерского «Зенита» Малкома Филипе нет конкурентов за звание лучшего игрока минувшего сезона РПЛ.

«Малком отвечает всем требованиям на это звание. Об этом говорят как его бомбардирские, так и индивидуальные качества. Именно его вклад в игру «Зенита» стал решающим», - делится Бышовец с «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги Малком стал лучшим бомбардиром, записав себе в актив 23 забитых гола. Любопытно, что и сезон провёл не полный – несколько последних туров бразилец провёл на родине.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец Малком Филипе
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