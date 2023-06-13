Бышовец: «Малком отвечает всем требованиям лучшего игрока РПЛ»

Знаменитый российский тренер Анатолий Бышовец считает, что у форварда питерского «Зенита» Малкома Филипе нет конкурентов за звание лучшего игрока минувшего сезона РПЛ.

«Малком отвечает всем требованиям на это звание. Об этом говорят как его бомбардирские, так и индивидуальные качества. Именно его вклад в игру «Зенита» стал решающим», - делится Бышовец с «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем сезоне Российской премьер-лиги Малком стал лучшим бомбардиром, записав себе в актив 23 забитых гола. Любопытно, что и сезон провёл не полный – несколько последних туров бразилец провёл на родине.