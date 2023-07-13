Валерий Новиков: В матче с «Зенитом» вылезут слабые стороны ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча между «армейцами» и «Зенитом» за Суперкубок России.

«Эта игра должна показать, какие позиции следует усиливать ЦСКА. Это будет как лакмусовая бумага – с помощью нее должны выявиться слабые стороны команды», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Суперкубок России будет разыгран 15 июля в Казани. Матч «Зенит» - ЦСКА должен стартовать в 17:00 по московскому времени.

Действующим обладателем трофея является «Зенит». В прошлом году «сине-бело-голубыми» был повержен «Спартак». Та встреча стала дебютной для нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.