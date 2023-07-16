Пономарёв: «Зенит» тянул время, команда не готова физически

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о футболистах «Зенита», которые тянули время в матче с «армейцами». Напомним, «сине-бело-голубые» одержали победу над командой Владимира Федотова (0:0, 5:4 — по пенальти) и в восьмой раз в своей истории завоевали Суперкубок России.

«Во второй половине игры зенитовцы уже откровенно тянули время, старались дотерпеть до серии пенальти. Потому что физически, было видно, они еще не готовы», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что в плане физической подготовки игроки ЦСКА ему понравились больше, чем футболисты «Зенита».

В первом туре нового сезона чемпионата России ЦСКА сойдется в поединке с «Уралом», а «Зенит» сыграет с «Пари НН». Оба матча пройдут 22 июля.

