Малком: «Важно продолжать побеждать»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе прокомментировал победу над ЦСКА в Суперкубке России (0:0, 5:4 — по пенальти).

«Самые лучшие ощущение, какие только могут быть. Еще один титул. Важно продолжать побеждать. Хотели начать сезон с победы. Рад, что это случилось», — передает слова Малкома «Чемпионат».

В матче против ЦСКА 26-летний бразилец провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями. В серии пенальти Малком реализовал свою попытку. Стоит отметить, что вратарь «сине-бело-голубых» Михаил Кержаков отразил два удара соперника. На счету голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева один сейв.