Михаил Кержаков: «ЦСКА очень хорошо сыграл»

Новый сезон российского чемпионата начался с финала Суперкубка России, в котором чемпион страны, питерский «Зенит», поддержал свое реноме, обыграв ЦСКА. Правда, случилось это лишь в серии пенальти, да и армейцы не давали скучать Михаилу Кержакову, голкиперу питерского клуба. И потому после игры он решил отдельно похвалить своих оппонентов.

- ЦСКА играл очень хорошо: компактно. Они встречали нас и не давали пространства. Бились и хорошо отыграли, - цитирует слова Михаила Кержакова Championat.com.

Питерский «Зенит» выигрывает уже четвертый Суперкубок России кряду, начиная с 2020 года.