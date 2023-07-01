Эльвин Керимов: «Бешикташ» очень хочет подписать Кузяева»

Российский комментатор, знаток турецкого футбола Эльвин Керимов сообщил, что в стамбульском «Бешикташе» до сих пор намерены усилиться российским полузащитником Далером Кузяевым.

«Бешикташ» ждёт ответа от стороны игрока, в клубе очень хотят его подписать и это неудивительно. Если у Кузяева нет варианта в топ‑чемпионате, то «Бешикташ» будет неплохим вариантом» - цитирует Керимова сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что с 1 июля 2023 года Кузяев официально стал свободным агентом – игрок не продлил контракт с питерским «Зенитом», в котором провёл шесть лет карьеры.

В минувшем сезоне «Бешикташ» завоевал бронзовые медали турецкой Суперлиги. В следующем сезоне «чёрные орлы» сыграют в Лиге конференций.

Семак: «Возможно, Кузяев вернётся»