Сутормин: «Думаю, Вендел скоро вернётся в Санкт-Петербург»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможных уходах Далера Кузяева и Вендела из петербургского клуба.

По мнению Сутормина, уход Кузяева станет большой потерей для «сине-бело-голубых». При этом футболист не верит в переход Вендела, так как контракт 25-летнего бразильца с «Зенитом» продолжает действовать.

«У него (Вендела) всё ещё действует соглашение с «Зенитом». Думаю, что скоро он вернётся в Санкт-Петербург. Сейчас он является игроком клуба», — цитирует Сутормина Metaratings.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел намерен перейти в другую команду.

Напомним, действующий контракт Вендела с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач.