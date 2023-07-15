Иван Сергеев: «Ощущения - чемпионские!»

Питерский «Зенит» ударно начал сезон, команда Сергея Семака добыла трофей, выиграв в Суперкубке России у ЦСКА. Правда, сделать это по игре чемпион России не сумел, пришлось исполнять серию пенальти после матча, но для форварда команды Ивана Сергеева это не играет особой роли - победа остается победой, считает он.

- Ощущения только чемпионские. Самое главное — выиграли. Серия пенальти — это лотерея. Сегодня удача была на нашей стороне, - цитирует слова Сергеева издание «Чемпионат».

Напомним, что новый сезон РПЛ начнется уже на следующей неделе, в первом туре «Зенит» сыграет с «Пари НН».