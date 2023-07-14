Николаев поделился прогнозом на Суперкубок России - 2023

Андрей Николаев, бывший нападающий «Зенита», высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

«И тем, и тем надо на хорошей ноте начинать сезон. Поэтому, я думаю, игра будет результативная, два-три гола должны забить», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, оба специалиста запутали перед матчем предсезонной подготовкой. Николаев также отметил, что ожидает огненного футбола в исполнении обоих коллективов.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в Казани в субботу, 15 июля. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени.