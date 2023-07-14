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Николаев поделился прогнозом на Суперкубок России - 2023

14 Июля 2023 • 18:17 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.75 2 3.85
Через 21 ч. 34 мин.

Андрей Николаев, бывший нападающий «Зенита», высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

«И тем, и тем надо на хорошей ноте начинать сезон. Поэтому, я думаю, игра будет результативная, два-три гола должны забить», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, оба специалиста запутали перед матчем предсезонной подготовкой. Николаев также отметил, что ожидает огненного футбола в исполнении обоих коллективов.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в Казани в субботу, 15 июля. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Андрей Николаев
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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