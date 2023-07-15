Игрок «Зенита» Мантуан травмировался в матче с ЦСКА — футболисту потребовались носилки

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан получил травму в матче за Суперкубок России с ЦСКА.

22-летний бразильский вингер оступился во время передачи в самой концовке встречи. Футболист подвернул голеностоп и не смог самостоятельно покинуть газон. Мантуан был доставлен за пределы поля с помощью носилок и специальной машины. Вместо него на замену вышел Зелимхан Бакаев.

Сегодня, 15 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над ЦСКА в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:4 — по пен.).

В первом туре нового сезона РПЛ «сине-бело-голубые» сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 22 июля.