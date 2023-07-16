Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от следующего сезона Российской премьер-лиги после матча за Суперкубок.

Напомним, в Суперкубке «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти после ничьей 0:0.

- После Суперкубка у вас нет ощущения, что в следующем сезоне зенитовцам будет сложнее, чем в предыдущие пять?

- В Суперкубке ЦСКА был заряжен на победу, Федотов всё ставил на выигрыш. Да, в первом тайме у ЦСКА было преимущество, но для победы над «Зенитом» надо реализовывать почти все свои моменты. «Зенит» ведь тоже мог забрать победу ещё в основное время! В конце матча Сергеев классно выиграл борьбу наверху, там Мантуан мог выкатывать Малкому на гол. Этот момент как раз был кульминацией матча. Наверное, в том эпизоде Мантуан потянул мышцу. «Зенит» мог ставить точку в игре, но не сделал этого.

У ЦСКА нет красоты футбола, команде не хватает изюминки. Да, у армейцев было больше подходов, больше полумоментов в обоих таймах, но заслуга «Зенита» заключается в том, что команда не встала и билась до конца. Перед серией пенальти комментаторы стали говорить, что ЦСКА устраивают одиннадцатиметровые, тем самым немного опустив Михаила Кержакова, но футбол такое не любит.

«Зениту» эта победа была нужна как воздух в психологическом плане. Ещё раз отмечу Кержакова и Барриоса, но у меня есть множество вопросов перед следующим сезоном. Останется ли Малком? Останется ли Клаудиньо? Как скоро вернётся в строй Родригао? Если кто-то из этих ключевых игроков уедет в Европу, Семаку придётся делать новую с тактической точки зрения команду.

- Масалитин недавно сказал, что Малком и Клаудиньо играют на пианино, а Барриос его носит.

- Я бы сказал, что он таскает его и ещё поигрывает. Когда он видит, что Чистяков и Караваев уже устали, он берёт инициативу на себя. В любом случае игра забывается, остаётся результат. Сейчас много будут говорить о том, что ЦСКА по статистике превзошёл «Зенит», но самая важная статистика - это победные цифры на табло. Что бы мы ни говорили, как бы мы не считали статистику - Суперкубок уехал в Санкт-Петербург. Табло и протокол матча - самые серьёзные судьи, а в протоколе написано, что «Зенит» в очередной раз стал обладателем Суперкубка.