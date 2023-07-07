Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о готовящемся переходе игрока «красно-синих» Хесуса Медины в «Спартак».

- Вы положительно оцените игру парагвайца в прошлом сезоне?

- Наверное, стоит рассматривать его выступления до зимнего перерыва и после него. В первой половине сезона он был более полезен.

- В последние пару дней на вас накатывает досада из-за ухода игроков ЦСКА в стан принципиальных соперников?

- Есть такое. Даже немного обидно. Я не знаю, что происходит внутри клуба, но мне обидно, что из команды уходят игроки, так ещё и к принципиальным соперникам. Особенно Марио Фернандес. Мы всё время считали его нашим, а тут такое. Поступки Фернандеса и Медины, мягко говоря, предательские с точки зрения фанатов.

- Вы долго работали в ЦСКА. В клубе есть, условно, идеологическая работа с игроками?

- Когда человек долго находится в ЦСКА, он должен понимать, что переход, например, в стан «Спартака» - особенная история, которая ощущается более болезненно. Так что за Медину немного обидно.

Ранее на новость о готовящемся трансфере отреагировал Валерий Гладилин.