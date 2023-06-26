Московские ЦСКА и «Локомотив» интересуются малийским хавбеком «Пари НН». Речь идёт о 28-летнем футболисте центра поля по имени Мамаду Майга, сообщает AfricaFoot.

Майга перебрался в Нижний Новгород прошлым летом. На протяжении минувшего сезона он сыграл за «горожан» в 30 официальных матчах, учитывая все официальные турниры. В них ему удалось один раз отметиться голом.

Transfermarkt оценивает африканца в 900 тыс. евро, а текущий контракт хавбека связывает его с нижегородцами ещё на два сезона.

Отметим, что помимо позиции в опорной зоне Майга может закрыть и место в центре обороны.