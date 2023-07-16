Аршавин — о Суперкубке России: «ЦСКА был ближе к победе»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе «сине-бело-голубых» над ЦСКА (0:0, 5:4 — пен) в матче за Суперкубок России.

Эксперт отметил, что в прошедшей встрече ЦСКА был ближе к победе, однако «Зенит» выручил вратарь Михаил Кержаков.

«ЦСКА был ближе к победе, но Миша Кержаков сохранил интригу до серии пенальти, а в ней отбил два удара», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кроме того, Аршавин выразил мнение, что «армейцы» нуждаются в качественном усилении состава.

Отметим, что «Зенит» выиграл свой восьмой Суперкубок России, опередив ЦСКА, который побеждал в этом турнире семь раз.