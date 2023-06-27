Коваленко подпишет пятилетний контракт с «Зенитом», игрок прошёл медосмотр

19-летний полузащитник «Сочи» завершил медосмотр в питерском «Зените» и подпишет с «сине-бело-голубыми» контракт на пять лет. Об этом сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

«Подписание случится на днях. А ведь мог бы зажигать с бывшими партнёрами по «Чертаново» в классном «Локомотиве» Михаила Галактионова, а не сидеть под бразильцами», - делится Карпов своим личным мнением.

Напомним, что сезон минувший молодой и перспективный игрок провёл в самарских «Крыльях Советов», сыграв 42 матча, оформив в них два гола и три ассиста.

Transfermarkt оценивает Коваленко в 2,8 млн евро.

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