Пономарёв уверен, что Кудряшов не нужен клубам РПЛ

Бывший игрок столичного ЦСКА и футбольный эксперт Владимир Пономарёв полагает, что 36-летний защитник Фёдор Кудряшов не пригодится ни одному из клубов Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, не надо ему уже нигде играть и вряд ли кто‑то из клубов РПЛ его к себе возьмёт. Там есть хорошие молодые игроки», - рассказал Пономарёв «Матч ТВ», добавляя, что в лучшем случае Кудряшов сейчас сможет играть в Первой лиге.

Напомним, что в минувшее воскресенье Кудряшов покинул турецкий «Антальяспор» свободным агентом. Он выступал за этот клуб с юга Турции на протяжении трёх последних лет карьеры.