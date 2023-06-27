Агент Барбоза: «На Вендела не будет спроса в Европе, он не уважает клуб»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что «Фенербахче» может арендовать игроков «Зенита» Малкома и Вендела.

Агент усомнился в достоверности данной информации, отметив, что «Зенит» вряд ли захочет отдавать своих лидеров в аренду. Также Барбоза считает, что Вендел не будет пользоваться спросом в Европе, так как своим нежеланием возвращаться в Россию он проявляет неуважение к петербургскому клубу.

«Вендел талантливый футболист, но какой топовый клуб хочет иметь игрока, который не уважает клуб и не выполняет правила, когда надо приехать? Это не положительный образ с его стороны, никто не возьмёт его», — цитирует Барбозу Metaratings.

Ранее в «Фенербахче» заявили, что не собираются брать Малкома и Вендела в аренду.

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20,3 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач.