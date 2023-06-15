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Угаров предположил, что будет с составом «Зенита» после сохранения Мантуана

15 Июня 2023 • 18:17 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Экс-зенитовец Денис Угаров оценил сохранение питерским клубом молодого бразильца Густаво Мантуана. Что любопытно, в «Зените» этот 21-летний футболист на протяжении минувшего сезона выходил на поле практически всегда со скамейки запасных.

«Будем ждать уходы кого-то из клуба. Но если «Зенит» подписал его, а никто не уйдет, то он будет продолжать выходить со скамейки. И «Зенит» снова станет чемпионом России», - рассказал Угаров для «Спорта День за Днём».

Напомним, что вчера, 14 июня, гендиректор питерского клуба Александр Медведев объявил о том, что Мантуан остаётся в команде на будущий сезон – клуб выкупил игрока у «Коринтианса».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Угаров Густаво Мантуан
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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