Масалитин рассказал, почему ЦСКА удалось обыграть «Краснодар»

Ветеран «армейцев» Москвы Валерий Масалитин рассказал, благодаря чему ЦСКА удалось обыграть «Краснодар» в Суперфинале Кубка России.

«Просто Федотов выбрал правильную тактику на финал. Он насытил оборону и среднюю линию», - рассказал Масалитин «Газете.Ру».

Как уточнил эксперт, в начале встречи ЦСКА контролировал ход игры, однако во второй половине матча отдал инициативу. Правда, сделать с этим «Краснодар» мало, что мог. По мнению Масалитина, краснодарцы не могли сделать в атаке ничего из-за перекрытых игроками ЦСКА флангов.

Напомним, что исход игры был ясен после серии пенальти – футболисты ЦСКА оказались на один удар точнее своих соперников, обыграв «быков» со счётом 6:5.