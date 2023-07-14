Малафеев уверен в победе «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о предстоящей встрече «сине-бело-голубых» с ЦСКА в рамках Суперкубка России.

«Для меня очевидна сила «Зенита». ЦСКА — это сильный клуб с хорошим подбором футболистов, но я буду болеть за «Зенит». Думаю, у команды получится добавить в музей клуба очередной трофей», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Матч за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА состоится завтра, 15 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. За всеми подробностями поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.