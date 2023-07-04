Тренер сборной Казахстана Адиев высказался о возможном переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову.

Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил интерес к казахстанскому футболисту.

Адиев заявил, что поддержит любое решение Зайнутдинова. При этом специалист отметил значимость регулярной игровой практики для 25-летнего игрока.

«Я думаю, ему, мне как тренеру сборной и болельщикам не хотелось бы, чтобы он перешёл туда и сел на скамейку. Если на него серьёзно рассчитывает тренер команды, то нужно разговаривать», — цитирует Адиева Metaratings.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.