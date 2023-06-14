В ЦСКА поделились планами предсезонной подготовки

В пресс-служба восьмикратного обладателя Кубка России, московского ЦСКА рассказали о планах «армейцев» на межсезонье.

Так, после победного кубкового финала над «Краснодаром», который, напомним, прошёл 11 июня, команда отправилась в отпуск. Соберутся вместе подопечные Владимира Федотова уже через 12 дней – 26 июня. А далее начнут готовиться к новому сезону.

Первый командный сбор «красно-синих» пройдёт на базе в городе Новогорск, он продлится чуть больше недели – до 4 июля.

Второй сбор команда начнет 7 июля на нашей базе в Ватутинках, где будет тренироваться до 14 июля, после чего отправится в Казань на матч Суперкубка с «Зенитом».

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