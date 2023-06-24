Вендел не вернётся в «Зенит» до стабилизации политической ситуации в России

Полузащитник питерского «Зенита» Маркус Вендел не вернётся в Россию до тех пор, пока в стране не нормализуется политическая ситуация, сообщил его представитель.

«Ситуация деликатная. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом», - заявил «Спорт-Экспрессу» агент хавбека Чезаре Барбьери, добавив, что в петербургском клубе к решению их игрока основы отнеслись понимающе.

Ранее на текущую ситуацию в стране отреагировал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.

О сомнениях ехать в Россию на предсезонный товарищеский турнир, который планируется в Санкт-Петербурге, заявили в бакинском «Нефтчи».