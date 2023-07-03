Щенников: «Мой приоритет – остаться в РПЛ»

Бывший защитник столичного ЦСКА Георгий Щенников порассуждал о будущих вариантах развития карьеры и отметил, что приоритетом для него является остаться в России.

«Мой приоритет — РПЛ, тот клуб, в котором будут хорошая команда и условия. Конечно, хотелось бы остаться в России, но будут предложения из других стран и чемпионатов – их тоже можно рассмотреть», - рассказал Щенников «Матч ТВ», добавив, что пока у него нет никакой конкретики по поводу его будущего.

Напомним, что Щенников провёл в ЦСКА всю карьеру. В 2023 году у него закончился контракт с армейским клубом и в 32 года он стал свободным агентом.