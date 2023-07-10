Алдонин — о трансфере Медины в «Спартак»: «Переход в состав прямого конкурента — это вызывающе»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на трансфер полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Переход в состав прямого конкурента — это вызывающе. Но он — игрок обоймы, поэтому я не вижу в этом ничего ужасного для клуба», — приводит слова Алдонина издание «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, ЦСКА не нужно переживать из-за ухода Медины, а если клуб подпишет вместо него нового футболиста, то никто не заметит потери парагвайца.

В прошлом сезоне 26-летний Медина принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет 8 результативных передач.