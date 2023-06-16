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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Если у Кузяева есть возможность играть в чемпионате Турции, то это неплохой вариант»

16 Июня 2023 • 16:53 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Известный футбольный функционер Юрий Белоус высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение российскому футболисту, чей контракт с «сине-бело-голубыми» истекает в конце текущего месяца.

Белоус выразил уверенность в том, что 30-летний Кузяев потянет уровень чемпионата Турции, отметив также, что в «Бешикташе» у него появится возможность выступать в еврокубках и развивать свою карьеру.

«Для того, чтобы строить свою дальнейшую футбольную судьбу международные матчи —лучшая витрина. Если у Далера есть возможность играть в чемпионате Турции, то это неплохой вариант», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Юрий Белоус Далер Кузяев
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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