Акинфеев стал самым возрастным участником финального матча Кубка России

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вчера не только стал семикратным обладателем Кубка России, но и установил уникальное для этого турнира достижение.

Теперь Акинфеев является самым возрастным участником финальных матчей Кубка России. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, вратарь обошёл по этому показателю своего бывшего одноклубника и партнёра по сборной России, уже завершившего карьеру Юрия Жиркова. Сейчас Акинфееву, напомним, 37 лет, через 10 месяцев ему исполнится 38.

Напомним, что ЦСКА одолел «Краснодар» в Суперфинале минувшего розыгрыша Кубка России в серии пенальти – 6:5.

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