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Кубок России

Акинфеев стал самым возрастным участником финального матча Кубка России

12 Июня 2023 • 22:06 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вчера не только стал семикратным обладателем Кубка России, но и установил уникальное для этого турнира достижение.

Теперь Акинфеев является самым возрастным участником финальных матчей Кубка России. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, вратарь обошёл по этому показателю своего бывшего одноклубника и партнёра по сборной России, уже завершившего карьеру Юрия Жиркова. Сейчас Акинфееву, напомним, 37 лет, через 10 месяцев ему исполнится 38.

Напомним, что ЦСКА одолел «Краснодар» в Суперфинале минувшего розыгрыша Кубка России в серии пенальти – 6:5. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Юрий Жирков
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