Отец Кузяева отреагировал на новости об интересе «Бешикташа» к сыну

Отец игрока питерского «Зенита» Далера Кузяева Адьям Кузяев отреагировал на новости, которые отправляют его сына в турецкий топ-клуб – стамбульский «Бешикташ». Об этом 13 июня сообщило турецкое издание Sozcu, уточняя, что россиянин якобы очень интересен руководству «чёрных орлов».

«Всё это слухи», - кратко ответил отец футболиста корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в конце минувшего сезона у Кузяева истёк его контракт с «Зенитом», новое соглашение стороны не подписывают.

Ранее была названа причина, по которой Кузяев вряд ли станет игроком турецкого гранда.