Александр Мостовой поделился прогнозом на Суперкубок России

Бывший полузащитник российской национальной команды Александр Мостовой поделился прогнозом на предстоящий матч за Суперкубок России.

«Мне кажется, что в матче за Суперкубок нет фаворита. Лично у меня 50/50. Наверняка для многих «Зенит» будет фаворитом. Но тут же игра в Казани — не будет преимущества своего поля», — заявил экс-футболист «Спартака» и «Сельты» в интервью изданию Sport24.

Также Мостовой считает, что предсезонные матчи обоих коллективов не могут дать понимания того, в каком состоянии находятся команды. По словам эксперта, легионеры петербургского клуба не находятся в оптимальной форме.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в Казани 15 июля. «Сине-бело-голубые» выиграли последние три розыгрыша Суперкубка России.