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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На матче «Зенит» - ЦСКА задержали четверых болельщиков

16 Июля 2023 • 13:25 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В субботу вечером в Казани проходил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. На игре сотрудники правоохранительных органов задержали четверых болельщиков, о чём рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, двое фанатов «Зенита» были задержаны за мелкое хулиганство, а ещё один – за попытку проникновения на «Ак Барс Арену» без билета. Одного болельщика ЦСКА задержали за демонстрацию запрещённой символики.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти после нулевой ничьей. Питерцы выиграли Суперкубок России четвёртый год подряд.

​«Зенит» стал самым титулованным клубом в турнирах России

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ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России
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